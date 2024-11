Tiago Ghidotti Anderson Pontes mostra resultados impressionantes com eletroestimulação

Com a chegada do verão e das festas de final de ano, muitas pessoas começam a redobrar os esforços para alcançar o corpo dos sonhos. É nesse cenário que a Academia do Futuro, comandada pelo renomado personal trainer Anderson Pontes , se destaca, oferecendo uma abordagem inovadora para quem busca resultados rápidos e eficientes. Especialista em eletroestimulação, Anderson é um dos pioneiros no Brasil na utilização dessa tecnologia no treinamento físico, com mais de sete anos de experiência em São Paulo e uma clientela de alto perfil, incluindo celebridades e personalidades.

Em entrevista, o personal trainer compartilhou os segredos por trás de seu método único e como a eletroestimulação está transformando o treino de força e hipertrofia. Ele também deu dicas valiosas para quem está em busca de um corpo saudável e definido para a temporada de verão.

A eletroestimulação está se tornando um método para resultados mais rápidos? O que torna esse método tão eficaz?

A eletroestimulação é um método de treino que utiliza pulsos elétricos controlados para ativar os músculos, gerando contração muscular. No meu método, buscamos resultados com sessões de 20 minutos, com elevado gasto energético e ganho muscular. A eletroestimulação ativa as camadas de fibras musculares mais profundas, que nem sempre são recrutadas nos treinos tradicionais. Isso potencializa o ganho de força e massa muscular, além de melhorar o tônus muscular e a definição corporal. Fortalecemos a musculatura do corpo todo, aumentando o gasto calórico e melhorando o condicionamento físico, o que intensifica o emagrecimento.

A “Academia do Futuro” é uma proposta diferente. O que torna seu espaço único?

A Academia do Futuro é muito mais do que um simples local de treino. Criamos um ambiente totalmente focado no conforto e na eficiência. Aqui, os alunos têm acesso aos treinos com o uso do meu método exclusivo de treinamento. Cada pessoa é tratada de forma individualizada, com acompanhamento e monitoramento constante para garantir que o treino seja 100% eficaz. O foco é otimizar os resultados, o que é um grande diferencial para quem tem uma rotina corrida e busca resultados mais rápidos.

E como as pessoas podem criar hábitos saudáveis para se manterem motivadas durante o verão?

Criar hábitos saudáveis é essencial, não apenas para o verão, mas para toda a vida. Assim como os cuidados com a saúde, a frequência nos exames médicos de rotina e a prática de atividades físicas também são importantes. O primeiro passo é estabelecer uma rotina de treinos e alimentação balanceada. Os treinos, no início, podem ser uma obrigação para cuidar da sua saúde, mas devem se tornar um hábito para garantir qualidade de vida. A alimentação deve ser saudável, mas sem radicalismos. Uma boa estratégia é integrar a prática de exercícios com outras atividades ao ar livre, como caminhadas e esportes, aproveitando o clima do verão. O segredo é encontrar o equilíbrio entre treino, descanso e uma alimentação adequada. Na Academia do Futuro, ou no atendimento domiciliar, ajudamos nossos alunos a montar um planejamento personalizado, que seja sustentável a longo prazo e se encaixe na rotina deles. Minha dica é que você defina objetivos claros. Assim como na vida, onde você almeja uma carreira e vai progredindo para alcançar um salário melhor, sua casa, carro, viagens… nos treinos, coloque objetivos específicos. Mentalize todos os dias como você gostaria de ficar fisicamente e faça um planejamento para alcançar esses resultados. Assim, você conseguirá conquistar o corpo dos seus sonhos!

O que você diria para quem está pensando em começar a treinar agora para o verão, mas está com medo de não conseguir alcançar os resultados esperados?

Eu diria que o primeiro passo é começar. Muitas pessoas se deixam levar pela dúvida e acabam não começando, mas qualquer progresso já é um passo importante. As necessidades de cada aluno, com foco nos seus objetivos específicos, sempre estarão em primeiro lugar. Se você se dedica ao processo e confia no método, os resultados vêm. O importante é ter consistência e não desanimar. O verão está aí! Com o planejamento certo, uma equipe multidisciplinar (com médico, exames em dia, nutricionistas) e o treino focado nas suas necessidades, você estará pronto para curtir a temporada com saúde e disposição.

Como você consegue adaptar seu método para pessoas de diferentes estilos de vida?

O método que desenvolvi é altamente adaptável, e esse é um dos motivos pelos quais cada cliente tem um plano individualizado. Cada pessoa tem suas próprias necessidades e limitações, e eu sou muito atento a isso. A grande vantagem da eletroestimulação é que conseguimos trabalhar os músculos de forma mais intensa, sem sobrecarregar as articulações ou exigir muito tempo. O resultado é um corpo mais forte, tonificado e saudável, independentemente da rotina de cada um.

Anderson Pontes pertence à Sociedade Brasileira de Personal Trainers e é especialista precursor no treino de eletroestimulação.

