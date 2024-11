Tiago Ghidotti Thiago e Samuel lançam DVD completo de “Ao Vivo em São Paulo

O projeto de Thiago e Samuel estreia em todas as plataformas nesta quinta-feira, 21 de novembro

Thiago e Samuel, uma das duplas mais queridas e promissoras do sertanejo, anunciam a chegada do aguardado DVD “Ao Vivo em São Paulo” para o dia 21 de novembro, um projeto que promete emocionar os fãs e consolidar os artistas no cenário musical. Gravado em uma das cidades mais icônicas do Brasil, o DVD conta com 12 faixas inéditas, a maioria composições dos próprios Thiago & Samuel, em colaboração com outros renomados compositores do gênero.

O projeto é um retrato fiel do talento e da autenticidade da dupla, trazendo canções que exploram desde temas de amor e saudade até músicas vibrantes e dançantes, que conectam o público à essência do sertanejo moderno. O repertório combina emoção e energia, marcando mais um capítulo importante na trajetória dos irmãos. “Ao Vivo em São Paulo” não é apenas um DVD; é uma celebração da música sertaneja e da capacidade de Thiago & Samuel de unir o tradicional ao contemporâneo, apresentando letras e melodias que dialogam com os diferentes públicos que acompanham sua carreira. Com este lançamento, a dupla reforça sua posição no sertanejo, mostrando que a mistura de talento autoral e colaborações estratégicas podem criar projetos únicos e impactantes.

Este lançamento chega no momento em que Thiago & Samuel estão no auge, após uma sequência de hits que os consolidaram no cenário musical. A faixa “Chave”, em parceria com Gustavo Mioto, foi um sucesso nas plataformas e rádios, enquanto “Amor Diferente” ultrapassou 26 milhões de visualizações no YouTube, dominando o Top Brasil do Spotify e as paradas nacionais por meses. Esses sucessos prepararam o caminho para o DVD “Ao Vivo em São Paulo”, que promete capturar a emoção e a

originalidade que caracterizam a dupla.

HISTÓRIA E ESSÊNCIA

Naturais de Araguaína, Tocantins, Thiago & Samuel cresceram com o apoio da família em sua paixão pela música. Desde cedo, mostraram talento em apresentações em igrejas, escolas e eventos locais, conquistando a admiração de todos ao seu redor. Ao se estabelecerem em Goiás, a dupla se destacou como compositores, com canções interpretadas por grandes nomes do sertanejo, como Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano e Wesley Safadão. Em 2019, ingressaram no casting da AudioMix, consolidando uma trajetória que mistura as raízes do sertanejo com a vibração do Pará, incluindo beats eletrônicos e a autenticidade do som nortista. Com o lançamento do DVD “Ao Vivo em São Paulo”, Thiago & Samuel seguem levando sua música para os quatro cantos do país. Esse novo projeto reafirma o compromisso da dupla com o público e promete encantar fãs com composições próprias, repletas de emoção e carisma. A dupla continua a “fazer um trem diferente”, trazendo inovação e paixão ao sertanejo brasileiro.

