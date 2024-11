Renato Cipriano Ísis Camargo, empresária de Sorocaba brilha em noite de samba na Tucuruvi

A escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, localizada na Zona Norte da capital paulistana, realizou na noite deste domingo (17) um ensaio turbinado com a presença da escola coirmã Colorado do Brás.

Na ocasião, a empresária Ísis Camargo, residente em Sorocaba no interior paulista, foi um dos destaques da noite, onde a musa, chegou a festa com muito estilo, trajando um belíssimo figurino que realçava as suas curvas, deixando à mostra um incrível bronzeado! Foi a sensação… Posando para diversos fotógrafos, Ísis distribuiu sorrisos e gentilezas e posteriormente caiu no samba provando que está com tudo em cima para fazer bonito durante o desfile do carnaval.

A empresária Ísis Camargo, que também é modelo e manequim, além de dançarina profissional de dança do ventre desde a sua adolescência, já se apresentou internacionalmente, e hoje vem aprimorando a arte da dança. Ísis está enamorada pelo samba e tem se dedicado ás aulas com muito foco e comprometimento, disse estar honrada por ser integrante da escola, e poder realizar o sonho de desfilar como destaque de chão no carnaval 2025: “Representar a Acadêmicos do Tucuruvi é um momento de muita emoção para mim, me sinto profundamente honrada, a energia dos ensaios de quadra, das nossas apresentações são ímpares, neste momento a gente vê o verdadeiro espírito de união e luta de quem ama o carnaval.”

O gestor da agremiação, Rodrigo Delduque, falou sobre a observação de Isis: “É prazeroso ver que nossa escola proporciona alegria e união e transmite essa energia a todos que nos acompanham. O samba não tem fronteiras, estamos no caminho certo; A Ísis e todos de sua família engrandecem o nosso trabalho, o que vale é o amor, o respeito e a dedicação ao nosso pavilhão e isso todos temos de sobra.”

A Acadêmicos do Tucuruvi no carnaval de 2025, levará ao Sambódromo do Anhembi o enredo “Assojaba – A Busca do Manto”, o qual está sendo desenvolvido pela dupla de carnavalescos Dione Leite e Nicolas Gonçalves, com pesquisa de Vinicius Natal, onde a escola será a 5ª agremiação a desfilar no sábado de carnaval, dia 1º de março de 2025, pelo Grupo Especial do carnaval de São Paulo.

O samba de enredo que embalará o desfile é de autoria dos compositores Macaco Branco, Prof. Carlos Bebeto, Djalma Santos, Chiquinho Gomes, Dr. Marcelo, Denis Moraes e Marcelo Faria, sendo a equipe de compositores bicampeões, haja visto que esta mesma equipe venceu a disputa do samba de enredo do carnaval de 2024 .

O post Ísis Camargo, empresária de Sorocaba brilha em noite de samba na Tucuruvi apareceu primeiro em EGOBrazil .