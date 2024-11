Tiago Ghidotti Celebridades brilham na primeira noite do Navio do Zezé a bordo do MSC Seaview

O luxuoso Navio Temático do cantor sertanejo Zezé Di Camargo zarpou neste sábado (16) do porto de Santos, com destino a Buzios e Angra dos Reis, inaugurando uma experiência única para seus convidados. A primeira noite em alto-mar foi marcada pela tradicional festa do branco, com muita música e diversão.

A cantora Paula Fernandes comandou o palco principal, animando o público antes do aguardado show do anfitrião Zezé Di Camargo , que celebrou com os passageiros em grande estilo.

O evento atraiu um verdadeiro desfile de celebridades e ex-participantes de realities shows.

Entre os destaques estavam:

– Jaqueline Grohalski , vencedora da última edição de A Fazenda, que esbanjou simpatia ao posar para fotos ao lado do atual companheiro.

– O ex-BBB Michel , acompanhado de seu namorado, mostrou um clima de romance.

– Os ex-BBBs Gustavo Benedeti, conhecido como o cowboy do BBB 23, e Caio Afiune , do BBB 21, marcaram presença ao lado da Waleria Motta .

A modelo Tati Minerato , com um visual ousado que destacava suas curvas, roubou os holofotes ao chegar para a festa. O apresentador João Silva , filho de Fausto Silva , também prestigiou a noite, completando a lista de convidados ilustres.

Entre os nomes mais aguardados estavam Wanessa Camargo , filha de Zezé , e o ator Dado Dolabella , que aproveitaram a festa juntos até altas horas.

Com um cenário de luxo, música de qualidade e a presença de tantas personalidades, a primeira noite do Navio do Zezé deixou claro que esta será uma viagem memorável. O evento continua com mais shows e festas até o retorno da embarcação.

Fotos: Lucas Ramos / Brazil News

O post Celebridades brilham na primeira noite do Navio do Zezé a bordo do MSC Seaview apareceu primeiro em EGOBrazil .