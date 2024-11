Zezé Di Camargo embarca em cruzeiro repleto de atrações e amor de Graciele Lacerda Neste sábado, 16 de novembro, Zezé Di Camargo iniciou uma experiência única ao embarcar no “Navio do Zezé”, que partiu do Porto de Santos. Vestido como capitão, o cantor subiu a bordo acompanhado de sua esposa, Graciele Lacerda, sendo recebido calorosamente pelo comandante do transatlântico MSC Seaview. A recepção incluiu uma emocionante saudação de cerca […]O post Zezé Di Camargo embarca em cruzeiro repleto de atrações e amor de Graciele Lacerda apareceu primeiro em EGOBrazil.

Zezé Di Camargo embarca em cruzeiro repleto de atrações e amor de Graciele Lacerda