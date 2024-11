Gusttavo Lima surge soltinho no Caldas Country

Na madrugada deste sábado, 16 de novembro, Gusttavo Lima foi uma das grandes atrações da primeira noite do Caldas Country Festival 2024, um dos maiores eventos sertanejos do Brasil. No palco, o cantor soltou a voz com hits atuais e do início de sua carreira e lotou o local.

Durante o espetáculo, Gusttavo estava animado, brincou com o público e acabou até fazendo uma confissão a respeito de dores no corpo.

“Estou com dor no nervo ciático. Meu nervo ciático foi para o pau. Minha perna está doendo. Estou parecendo um cachorro. Depois que você passa dos 30 tudo o que é ruim corre atrás de você”, brincou.

Participação Especial

Ainda no show, Gusttavo convidou a dupla Hugo & Guilherme para subir ao palco e cantar com ele. Neste momento, o sertanejo tropeçou e quase caiu no palco.

“Me emocionei”, brincou.

Visual de Bigodinho

Gusttavo surgiu no palco com seu novo visual. Há uma semana, ele apareceu só de bigode. Na ocasião, ele disse: “Visual novo, não aguentava mais ter que fazer a barba todo dia. Agora é algo mais prático.”

Nos últimos meses, Gusttavo Lima tem vivido momentos conturbados após ter sido implicado em uma operação policial que investiga suspeitas de lavagens de dinheiro e práticas de jogos ilegais, a mesma que causou a prisão de Deolane Bezerra.

Primeira Noite do Caldas

A primeira noite do Caldas Country contou com o seguinte line-up: além de Gusttavo Lima, passaram pelo palco: Hugo & Guilherme, Guilherme & Santiago, Luiz Claudio & Giuliano, Nattan, Jiraya Uai, Tomate e Vh & Alexandre.

Neste dia 16, o line-up inclui apresentações de Rayane & Rafaela, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson, Ralf, Pedro & Rafael e Mari Fernandez.

Sobre o Caldas

Com expectativa de movimentar mais de R$ 50 milhões, o festival gera cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos, na média de 15% na cidade, o que contribui para o desenvolvimento local e para o fortalecimento do turismo e serviços.

Com uma estrutura de palco impressionante, que inclui mais de mil metros quadrados de telas de LED e um sistema de iluminação e som de última geração, o Caldas Country proporciona um cenário perfeito para que os artistas entreguem performances inesquecíveis. O festival, que atrai milhares de fãs de todo o Brasil, é uma das paradas mais importantes do Circuito Sertanejo, e se consolida como um dos eventos mais esperados do ano.

Sobre o Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival. A iniciativa é fruto das parcerias entre Together – unidade de negócios da Ambev, que atua promovendo parcerias com grandes empresas no mercado de eventos – em conjunto com a Diverti – empresa com mais de 20 anos de experiência no entretenimento

