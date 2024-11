Renato Cipriano Ex-BBB Amanda Gontijo se casa em Trancoso na Bahia com cirurgião plástico Danilo Monteiro

Enfim… Casados! Depois de oficializar em agosto a união com o cirurgião plástico Danilo Monteiro , em São Paulo, a ex-BBB Amanda Gontijo realizou a cerimônia religiosa em Trancoso, na Bahia, no último sábado (9). A data escolhida foi o dia que o casal se conheceu, há cinco anos atrás e onde iniciaram o relacionamento.

A cerimônia foi realizada pelo padre Marcone e aconteceu às 16h, à beira-mar, na praia no Terraza Boutique Hotel, e contou com a presença de cerca de 100 convidados entre familiares e amigos. A decoração foi realizada por Débora Xavier, e a Banda Júnior Bravo foram os responsáveis em agitar todos os convidados. Na sexta (8), Amanda e Danilo celebraram o pré-wedding com uma festa no hotel.

Entre os seletos convidados estava o também ex-BBB Marcelo Zagonel, a modelo e ex bailarina do Domingão do Faustão, Erika Schneider, Vini Buttel, o modelo e influenciador que participou dos realitys De Férias com o Ex 3 e A Fazenda, além da modelo e digital influencer, Letícia Longati.

“Estou vivendo o casamento dos meus sonhos!”, disse a noiva.

Amanda, que integrou a edição 14 do reality Big Brother Brasil, foi pedida em casamento em maio de 2022, enquanto viajavam pela Tailândia. Na ocasião, ele a surpreendeu com um anel de rubi com diamantes, avaliado em R$ 10 mil.

