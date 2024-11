Marcus Lehman Simone Mendes rouba a cena ao chegar ao Latin Grammy 2024

Para tudo que ela vai passar! Nesta quinta-feira, 14 de novembro, Simone Mendes surgiu belíssima no Grand Ballroom, em Miami, nos Estados Unidos, para participar da 25ª edição do Grammy Latino. Usando um vestido chiquérrimo, a sertaneja posou para fotos.

Simone Mendes chegou aos Estados Unidos na segunda-feira, 11 de novembro. Logo no primeiro dia em solo americano, a cantora realizou o ensaio da faixa “Erro Gostoso”, que irá apresentar na Premiere da cerimônia, e no dia 12 marcou presença em um evento promovido pelo Spotify.

Na noite de quarta-feira, 13, ela esteve com o marido, Kaká Diniz, na festa de aniversário do empresári Rodrigo Branco.

No próximo sábado (16), Simone retorna ao Brasil para a gravação do DVD “Cantando Sua História 2” na Arena Amazônia, em Manaus. O projeto é um marco em sua trajetória e contará com 10 músicas inéditas, criadas especialmente para celebrar esse novo momento. A nova coletânea dá continuidade ao sucesso do álbum “Cantando Sua História” e traz uma experiência única para os fãs da região Norte do país, que irão prestigiar um repertório inédito e envolvente.