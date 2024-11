Luciano Camargo grava DVD com participações de Maria Marçal, Mattos Nascimento e César Menotti & Fabiano O cantor Luciano Camargo, conhecido como integrante da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, gravou um primeiro DVD gospel no Qualistage, localizado no, Rio de Janeiro. Esse novo projeto marca um momento especial na carreira de Luciano, que se dedicou à música cristã nos últimos anos, reafirmando seu compromisso com a fé e seu desejo […]O post Luciano Camargo grava DVD com participações de Maria Marçal, Mattos Nascimento e César Menotti & Fabiano apareceu primeiro em EGOBrazil.

