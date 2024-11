Tiago Ghidotti Lagum apresenta novo single na Multi Arena EP FM, em Campinas

Com “Curva da Ladeira”, a banda Lagum está preparando a agitação de Campinas, trazendo sua energia contagiante para o palco da Multi Arena EP FM – Crédito: Divulgação

Após o lançamento do álbum “Lagum ao Vivo”, indicado ao Grammy Latino de 2024 e uma série de shows na Europa, a banda Lagum retorna aos palcos de Campinas com a turnê que recebe o mesmo nome. Com novo single “Curva da ladeira”, lançado no último dia 7, o grupo se apresenta no dia 17 de novembro, a partir das 17h, na Multi Arena EP FM, que acontece no estacionamento VIP da Entrada das Águas do Parque Dom Pedro Shopping. Os ingressos estão disponíveis no site Multi Arena EP FM .

Para o guitarrista Zani, o lançamento do single, que será apresentado na Multi Arena EP FM, representa um novo momento da banda, que agora é independente e está mais madura. “Estamos saindo de ‘Depois do Fim’ , que é um álbum mais introspectivo, que diz muito sobre nós, e partindo para uma coisa mais universal. ‘Curva da Ladeira’ é uma música pra cima, que fala sobre descoberta, sobre expectativa”.

Parceria com a rádio EP FM Campinas 84,9 , emissora de rádio do Grupo EP , o espaço cultural Multi Arena EP FM conta com estrutura completa para receber grandes eventos musicais nacionais e internacionais em Campinas (SP), com capacidade para até 4.500 pessoas. O line-up da Multi Arena EP FM, que vai preencher os finais de semana de novembro, conta com shows de artistas brasileiros de diferentes gêneros musicais. O festival é dividido em setores, como Pista, Área Premium, Camarote e Lounges, e também conta com praça de alimentação.

Lagum é uma banda mineira, nascida em 2014 e formada por Pedro Calais, Otavio Cardoso, Jorge Borges e Francisco Jardim. O grupo vem até Campinas com sua turnê e conta com um setlist repleto dos seus maiores sucessos, como “Deixa”, “Ninguém me ensinou”, “Olha Bela”, “Reggae Bom”, “Não Vou Mentir” e entre outros. Os shows da banda também são conhecidos pela sua energia contagiante e momentos de improvisação, elevando a apresentação a um novo patamar e modificando as músicas gravadas no estúdio.

A temporada de shows da Multi Arena EP FM começa no dia 9 de novembro e segue até o dia 24, com apresentações de grandes nomes da música nacional e internacional. Além de Diogo Nogueira e Fundo de Quintal, que encerram o evento, o público poderá conferir uma programação diversificada que promete agradar a todos os gostos musicais, como Junior, Biquini e Ira, Lagum e Revisiting Creedence.

A EP FM é uma emissora de rádio do Grupo EP que também está presente em Araraquara (SP) e São Carlos (SP). A emissora do conglomerado de mídia é transmitida na frequência 84,9 FM em Campinas (SP) e tem se consolidado com uma programação dinâmica, musical, leve e divertida. Sua parceria com a Multi Arena EP FM representa um passo significativo na oferta de experiências culturais na região.

Serviço:

Data: 17/11/2024

Shows: Lagum

Local: Multi Arena EP FM – estacionamento VIP Entrada das Águas – Parque Dom Pedro Shopping

Horário: Abertura dos portões a partir das 17h. Show às 20h.

Mais informações e vendas: multiarenaepfm.com.br/programacao

Sobre o Grupo EP

O Grupo EP é formado por um conglomerado de empresas de comunicação fundado pela família Coutinho Nogueira em Campinas (SP) há 45 anos, com atuação nas regiões de Campinas, Ribeirão Preto, Central e Sul de Minas Gerais.

As empresas de mídia do Grupo EP incluem a EPTV, afiliada da Rede Globo, sites Globo (g1 e ge), acidade on, Tudo EP, rádios CBN, EP FM e Jovem Pan, OA Eventos, EP Painéis (Mídia OOH) e participação societária na Rede Bahia.

O conglomerado de mídia alcança mais de 12 milhões de telespectadores e representa 7,07% do consumo de todo o país (Fonte: Cobertura EPTV 2020 / IPC Maps 2020).

O post Lagum apresenta novo single na Multi Arena EP FM, em Campinas apareceu primeiro em EGOBrazil .