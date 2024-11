Priscilla Ávila Chaline Grazik acerta previsão sobre explosões em Brasília

A vidente Chaline Grazik, famosa por suas vidências, mais uma vez chamou a atenção com sua assertividade. E, mesmo assim, há quem ainda duvide do poder de uma vidente! Meses atrás, durante uma de suas lives, Chaline já havia alertado: “Brasília, ou seja, onde ficam os políticos, vejo algo desmoronando ou incendiando”.

Na noite de 13 de novembro de 2024, essa previsão se concretizou. Duas explosões ocorreram em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, com apenas 20 segundos de intervalo entre elas. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida, e a área foi imediatamente isolada. Equipes especializadas foram chamadas para lidar com a situação.

Vale destacar que Chaline, em outras previsões, já havia aconselhado o presidente Lula a ter cuidado com sua segurança. Felizmente, ele já não estava no Palácio do Planalto no momento das explosões, e não houve necessidade de evacuação.

