Fabiano Moraes Zezé Di Camargo e o empresário João Gondim assinam acordo de investimento em Jericoacoara

O empresário João Carlos Gondim, conhecido como “Tubarão”, se reuniu com o renomado cantor sertanejo Zezé Di Camargo para formalizar uma parceria societária. Zezé agora é sócio investidor do projeto Gran Vellas, localizado em Jericoacoara.

O encontro entre João Gondim e Zezé ocorreu em um restaurante em Alphaville, com a presença de renomados empresários, como Márcio Cechinatto, Igor Camargo e Ricardo Soares, além do sócio de João Gondim, Jefferson de Oliveira. Nesse encontro, foi formalizado o contrato de sociedade, que já inclui algumas ações estratégicas, como um show privado de Zezé em Jericoacoara, uma visita ao empreendimento e jantares exclusivos para investidores em cidades como São Paulo, Alphaville e Goiânia. Outras novidades ainda permanecem em sigilo.

Zezé participará de todas as etapas do empreendimento, que inclui um condomínio de lotes e residências, com obras em andamento e previsão de entrega parcial para 2025. Futuramente, o projeto também contará com um hotel de luxo, um hotel boutique à beira da Lagoa do Paraíso, além de bangalôs e apartamentos, resultando em um VGV (Valor Geral de Vendas) total superior a 500 milhões de reais.

“Zezé é um renomado cantor, considerado um dos maiores do Brasil e da América Latina, com mais de 40 anos de carreira. Seu nome possui grande prestígio no mercado, e ele também se destaca como um habilidoso empresário, investindo em diversos projetos, incluindo o setor imobiliário no Brasil. Sem dúvida, Zezé traz consigo um legado de marca e credibilidade”, afirmou João Gondim.

Um dos empreendimentos será a construção de casas de luxo em um condomínio exclusivo, que contará com apenas 10 residências voltadas para amigos próximos de João Gondim e Zezé Di Camargo, denominado Shark Village. Essa é uma excelente oportunidade para clientes e investidores que desejam se tornar vizinhos de João Gondim e Zezé Di Camargo.

“Até mesmo Zezé Di Camargo, que visitou o local há alguns anos, comentou que nunca viu uma praia tão bonita assim no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo”, disse João Gondim.

“Sou apaixonado por Jericoacoara, uma das praias mais lindas que já visitei no Brasil e no mundo, e, no próximo mês, estaremos voltando lá juntos”, declarou Zezé Di Camargo.

O Gran Vellas está situado na deslumbrante Jericoacoara, considerada uma das praias mais incríveis do Brasil e do mundo.

