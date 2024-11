Tiago Ghidotti Jade Magalhães e Luan Santana seguem compartilhando preparativos para o bebê

Jade Magalhães , conhecida por seu relacionamento com o cantor Luan Santana , está vivenciando a experiência emocionante da gestação. Recentemente, ela compartilhou com seus seguidores no Instagram detalhes sobre esse período especial de sua vida. A interação nas redes sociais permitiu que Jade discutisse aspectos pessoais e novidades sobre sua família em formação

Durante uma sessão de perguntas e respostas, Jade Magalhães atualizou os fãs sobre os preparativos para a chegada de sua filha. Entusiasmada e aberta a sugestões, ela revelou que ainda não tinha decidido o tema do quarto do bebê, pedindo palpites aos seguidores.

Preparativos para o Quarto do Bebê

A preparação para a chegada de um novo membro da família envolve muitos detalhes, e isso não é diferente para Jade Magalhães . Ela mencionou que o quarto oficial do bebê ainda não está finalizado, mas garantiu que os últimos ajustes do quarto provisório estão sendo feitos com carinho e atenção. O quarto definitivo está planejado para ficar pronto no próximo ano, segundo Jade, e promete ser um verdadeiro sonho

Essa etapa da vida, marcada por planejamento e expectativa, é típica de pais que desejam criar um ambiente acolhedor e seguro para seus filhos. Jade Magalhães compartilhou sua empolgação e a importância de cada detalhe no planejamento do espaço para a chegada de sua herdeira.

Reprodução/Instagram/@ajademagalhaes

