Nesta sexta-feira (8), Zezé Di Camargo, um dos maiores ícones do sertanejo, marcou presença no Teleton 2024, evento promovido pelo SBT para arrecadar fundos em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). O cantor, que já é um tradicional apoiador da causa, compartilhou seu apoio à iniciativa durante a programação ao vivo. Com […]

Zezé Di Camargo marca presença no Teleton 2024