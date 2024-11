Manu Bahtidão revive memórias do Teleton e revela os segredos do seu novo DVD A cantora Manu Bahtidão está participando pela primeira vez da maratona de solidariedade do Teleton, que teve início na sexta-feira (8/11) com sua 27ª edição. Em entrevista Manu Bahtidão compartilhou sua emoção de estar no evento e falou sobre seu novo DVD. “Essa é a minha primeira vez no Teleton, e estou muito feliz, grata […]O post Manu Bahtidão revive memórias do Teleton e revela os segredos do seu novo DVD apareceu primeiro em EGOBrazil.

Manu Bahtidão revive memórias do Teleton e revela os segredos do seu novo DVD