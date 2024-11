Marcus Lehman Juliette Freire se emociona com convite para o Teleton 2024

Juliette Freire também esteve no Teleton 2024 , realizado nesta sexta-feira (8/11) nos estúdios do SBT. A cantora expressou sua felicidade por retornar ao evento, que arrecada fundos para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), oferecendo tratamento e reabilitação a milhares de pessoas com deficiência.

“É uma alegria imensa, um verdadeiro show de solidariedade. Fico contando os dias para esse momento, para reencontrar tanta gente boa e pedir doações. Meus fãs se mobilizam e ficam tão ansiosos quanto eu, todos juntos em busca da meta. É algo muito bonito, uma festa que transborda de emoção e união”, declarou Juliette, destacando a importância de se unir por uma causa tão nobre.

A cantora Juliette Freire também compartilhou detalhes sobre sua rotina de beleza para eventos importantes, revelando que, embora ainda se envolva com a maquiagem, conta com ajuda para o figurino. “Hoje não sou mais eu quem cuida de tudo sozinha. A maquiagem até faço eu mesma às vezes, mas o figurino tem todo um estilo que exige parceiros especialistas. Afinal, são tantas produções e não tenho tempo de me maquiar o tempo todo, além do esforço físico que pode causar dor no corpo. Então, tenho maquiadores e estilistas incríveis que adoro”, contou.

Em um dos momentos mais emocionantes do Teleton 2024, Juliette, ao lado de João Gomes, fez um apelo comovente à solidariedade. “Ajudem a espalhar esperança e fazer com que este ano, que foi tão desafiador, seja lembrado como o ano de solidariedade, generosidade e união”, afirmou, com muita emoção.

Fotos: Brazil News

