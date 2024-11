Marcus Lehman João Gomes leva sua magia ao Teleton: um momento de pura gratidão

Na noite desta sexta-feira (8/11), João Gomes esteve presente no Teleton 2024, transmitido ao vivo dos estúdios do SBT. O cantor, que se destaca no cenário musical brasileiro, não apenas fez uma contribuição generosa, mas também encantou o público com sua performance da música “Meu Pedaço de Pecado”. Durante a entrevista, ele expressou sua felicidade em participar do evento.

“É uma bênção poder estar aqui. Participar de momentos como esse faz o coração da gente se encher de alegria. E acho que isso vai contagiar a todos. Tem muitos artistas lendários que nunca tive a chance de conhecer de perto, e vai ser uma honra estar ao lado deles”, afirmou João.

O cantor também compartilhou sua empolgação por estar no evento, não só pela oportunidade de ajudar, mas também para “tietar” outros grandes nomes da música presentes. “Estamos aqui para realizar sonhos, né? A gente também vem para aprender e, claro, celebrar a música juntos”, completou, com entusiasmo.

João relembrou sua infância como telespectador do Teleton, e fez questão de ressaltar a importância de contribuir para a causa. “Quando comecei a rodar o Brasil, conheci muitas histórias de pessoas que realmente precisam dessa ajuda. Então, estar aqui é uma oportunidade incrível para ajudar e fazer desse evento uma grande festa, batendo a meta de arrecadação”, disse ele, reforçando o valor da solidariedade.

Recentemente casado, João Gomes também falou sobre seu relacionamento. Ele revelou que precisou interromper a lua de mel para cumprir seus compromissos profissionais: “A lua de mel foi bem rápida, mas aproveitei o pouco tempo que tivemos. Fomos para Alagoas e conseguimos curtir bastante nesses dias.”

Fotos: Brazil News

