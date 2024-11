Fátima Bernardes brilha no Teleton após imprevisto em 2023 Depois de cancelar sua ida ao Teleton 2023, Fátima Bernardes surge no palco da edição de 2024 ao lado de Eliana e Celso Portiolli A apresentadora Fátima Bernardes fez a sua estreia no palco do Teleton 2024, do SBT. Na noite desta sexta-feira, 8, ela surgiu na edição de abertura da maratona solidária ao lado […]O post Fátima Bernardes brilha no Teleton após imprevisto em 2023 apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Fátima Bernardes brilha no Teleton após imprevisto em 2023