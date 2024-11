“Nosso Primeiro Beijo” é indicada como Hit do Ano e Lary e Gloria Groove comemoram

Reunida com BG, Rodrigo Oliveira e Gloria Groove, a cantora e compositora Lary celebrou junto da equipe, a indicação do sucesso “Nosso Primeiro Beijo” como hit do ano de 2024, somando mais de 150 milhões de reproduções nas plataformas de música.

Lary define a composição como a mais especial de sua carreira, onde coleciona trabalhos para artistas como Thiaguinho, Ludmilla, Iza, Juliette e claro, Gloria Groove, para quem compôs seis músicas de seu novo álbum, “Serenata da GG”, sendo “Eu Odeio Dia 12”, “Amor Pilantra”, “Larica de Você”, “Linguagem do Amor” e “Programa Favorito”, que também acumulam milhões de streams nas plataformas de música.

“‘Nosso Primeiro Beijo’ é o que considero mais especial em vários aspectos. Esse projeto foi realizado num momento muito especial, junto com a Glória e parceiros muito incríveis. Foi a minha composição com maior alcance até agora e é especial demais ouvir a música tocar na rua e ver todo mundo cantando junto!”, conta Lary.

Com o objetivo de compor 365 letras em 2024, totalizando uma em cada dia do ano, a cantora e compositora explicou a sua intenção com essa meta, fazendo também um paralelo com seus objetivos para 2025, que serão diferentes, focando mais na qualidade, reduzindo o número, potencializando suas habilidades e o funcionamento delas.

“Acho que essa meta de escrever uma por dia foi, principalmente, para condicionar minha mente e conquistar muitas coisas. Acredito que em 2025 eu também faça muitas músicas, mas não vou ter essa meta. Essa eu já cumpri hehe! Vou focar mais ainda na qualidade e não na quantidade. 2025 vai ser um ano para selecionar muito bem os grupos com os quais vou escrever! Já entendi quem são os parceiros com quem mais funciono, afinal, tem toda essa questão da fluidez, da energia e da sinergia!”, explica Lary.