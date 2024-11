Tiago Ghidotti Luan Santana brilha na Fenatran 2024 como Embaixador da Volkswagen na Campanha ‘Meteor da Paixão’

A presença de Luan Santana foi um dos pontos altos da Fenatran 2024, a maior feira do Brasil para o setor de Ônibus e Caminhões. Em sua estreia como embaixador e rosto oficial da Volkswagen Ônibus e Caminhões, Luan representou a campanha “Meteor da Paixão”, inspirada em seu grande hit, e trouxe à feira uma atmosfera de entusiasmo.

Luan visitou o estande da marca, onde foi recebido pelo presidente e CEO, Antonio Roberto Cortes, e pelo Vice-Presidente de Vendas, Marketing e Pós-Venda, Ricardo Alouche. Eles aproveitaram a ocasião para celebrar o sucesso da campanha, que está no ar desde o início do ano, e discutiram os próximos passos dessa parceria promissora para 2025. A união entre Luan Santana e a Volkswagen foi orquestrada pela premiada agência ALMAP, responsável por criar essa colaboração marcante.

Durante a visita, Luan transformou o estande da Volkswagen em um verdadeiro espetáculo, atraindo um grande público e lotando o espaço com fãs e visitantes. Em um momento especial, o presidente presenteou Luan com uma miniatura do caminhão Meteor, símbolo da campanha, e uma camiseta infantil, em homenagem à filha que está para nascer.

Ao final da visita, a sensação era de realização e alegria pelo início dessa parceria de sucesso, que já promete trazer muitas novidades no próximo ano.

