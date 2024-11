Tiago Ghidotti Homossexuais podem visitar as Maldivas? Conheça as regras do paraíso islâmico

Com o islamismo sendo sua religião oficial há mais de 800 anos, as Maldivas tem 100% da sua população muçulmana e a prática de outra religião é proibida no país. Isso se reflete em diversas normas culturais e legais rigorosas, especialmente em relação à sexualidade.

Trocas de carícias entre casais em locais públicos, por exemplo, são proibidas, e qualquer expressão pública de afeto entre pessoas do mesmo sexo também não é permitida, uma vez que a homossexualidade é ilegal segundo a legislação local, sendo considerada como crime no país. Vitor Vianna , turismólogo à frente da Agência Aventureiros , ressalta algumas informações importantes para quem é homossexual e deseja viajar para esse paraíso a céu aberto. “Se você é gay, não tem problema você vir para as Maldivas, porém, é necessário ter alguns cuidados. É preciso se adequar e ter um certo comportamento que é criado pela religião deles, pois, infelizmente, você está no território deles”, reforça.

No entanto, o especialista também explica que as regras se estendem para além da sexualidade, como, por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas e poucas vestimentas, que são proibidos em lugares públicos, com exceção apenas nos resorts privativos. “Faça como eles, utilize do serviço assim como eles utilizam do dinheiro e não deixe de conhecer um paraíso como as Maldivas apenas pela sua orientação sexual. Deixe apenas o carinho, o beijo para dentro do quarto e seja feliz”, finaliza.

Sobre Vitor Vianna

Nascido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Vitor começou a carreira como professor de educação física. Mas como tinha outras paixões, entrou também para o Jornalismo e, em seguida, formou-se como turismólogo.

Em 2005, fundou sua própria agência de viagens, a Agência Aventureiros, que nasceu com o intuito de fomentar o turismo na cidade do Rio de Janeiro. Com o passar dos anos, a agência expandiu suas possibilidades, incluindo destinos nacionais e internacionais. A partir de 2020, após o apresentador de TV Franklin David entrar em sociedade, a Agência Aventureiros passou a trabalhar em seu grande diferencial: deixou de lado o turismo em massa e passou a oferecer algo mais intimista e personalizado para os clientes em suas viagens, com mais qualidade e um turismo mais atrativo.