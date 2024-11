Tiago Ghidotti Franklin David, apresentador do programa Aventureiros revela oito truques para montar looks de viagem

Viajar é uma experiência incrível, mas escolher o que vestir durante os dias de viagem pode ser um desafio. Além de correr o risco de pagar bagagem extra, ninguém deseja carregar peso à toa. E, para que isso não aconteça, o ideal é separar os looks a partir do roteiro escolhido. “Antes de começar a empacotar as roupas, faça uma lista das atividades que você planeja realizar e escolha suas roupas de acordo com ela. Isso não apenas evita levar roupas demais, mas também ajuda a garantir que você tenha algo apropriado para cada situação”, orienta Franklin David, apresentador do programa Aventureiros .

Ter um planejamento é essencial em todas as etapas da viagem e não seria diferente com a organização da mala. “Pense em looks que possam ser combinados entre si. Use peças que se encaixem em outros outfits para economizar espaço,” recomenda David. Uma boa prática é escolher uma paleta de cores que se complemente, garantindo que a maioria das peças combinem entre si. “Além disso, considere usar roupas volumosas durante o voo, como casacos, para liberar espaço na mala”, acrescenta o apresentador.

Dessa forma, pensando em auxiliar quem deseja aproveitar suas viagens em grande estilo, Franklin lista algumas recomendações valiosas para quem deseja ser estratégico e prático com a bagagem.

Confira, a seguir:

1. Considere o clima

Antes de arrumar a mala, é fundamental verificar a previsão do tempo. “O clima é o primeiro ponto a ser considerado para evitar excessos,” destaca o aventureiro. Se você está indo para um lugar frio, não se esqueça de incluir camadas que possam ser facilmente retiradas ou adicionadas. Por outro lado, em climas quentes, priorize tecidos leves e respiráveis. “Fazer essa pesquisa prévia pode economizar espaço na mala e garantir que você esteja preparado para qualquer situação climática”, complementa Franklin.

2. Priorize o conforto

Roupas desconfortáveis podem atrapalhar sua viagem. “Estar em um lugar incrível com roupas que incomodam não é legal. Opte por tecidos macios e cortes que permitam liberdade de movimento. Lembre-se de que você, provavelmente, caminhará ou explorará muito, então, escolha peças que não restrinjam seu movimento e que sejam agradáveis de usar por longos períodos”, orienta o viajante.

3. Escolha peças coringas

Para Franklin, jeans e camisetas básicas são essenciais para criar uma base sólida de looks. “Eles formam a base de qualquer look e podem ser incrementados com acessórios. Invista em um bom par de jeans que combine com tudo e em camisetas de cores neutras”, sinaliza. Além dessa dica, Franklin completa com a ideia de acrescentar uma peça social. “Isso possibilita frequentar lugares mais sofisticados ou eventos que possam surgir de última hora”, ressalta.

4. Invista em acessórios

“Cintos, lenços e bijuterias para dar um toque especial ao visual. Os acessórios são fundamentais para imprimir estilo”, comenta o apresentador. Um simples lenço pode ser utilizado de diversas maneiras, seja amarrado ao pescoço, na cabeça ou como um cinto. “Além disso, um bom par de óculos de sol ou um chapéu podem não apenas complementar o look , mas também oferecer proteção contra o sol”, alerta.

5. Leve peças versáteis

Uma calça jeans pode servir em negócios, lazer ou aventura. “Sempre há peças versáteis que se adequam a diferentes ambientes. Uma camisa social pode ser usada em um jantar e, ao mesmo tempo, combinada com jeans para um passeio mais casual. A chave é escolher roupas que possam facilmente transitar entre diferentes ocasiões”, diz David.

6. Viagens longas exigem mais planejamento

Segundo o aventureiro, viagens mais longas exigem um planejamento cuidadoso. “Garanta que você possa reutilizar peças. O ideal é já montar os looks contando que uma determinada peça vá se encaixar em, pelo menos, outros dois ou três visuais. Assim, mesmo em uma viagem longa, você terá variedade sem sobrecarregar sua mala”, explica.

7. Mergulhe na cultura local

“A cultura do destino deve influenciar suas escolhas. Por exemplo, no Egito, uso lenços, que são comuns lá”, diz Franklin. Mergulhar na cultura local não apenas enriquece a experiência de viagem, mas também pode ajudar a evitar desentendimentos culturais. “Pesquise sobre a vestimenta adequada para o local e adapte seu guarda-roupa para respeitar as tradições e costumes locais”, reforça.

8. Compre no destino

“Eu gosto de não levar muita coisa, mas sim comprar roupas onde vou. Em lugares como a Europa, os brechós são uma ótima opção. É possível encontrar peças de grife a preços acessíveis” finaliza Franklin. O apresentador ainda complementa com uma dica importante: “Essa estratégia não só ajuda a economizar espaço na mala, mas também permite que você traga peças únicas que refletem a cultura do lugar visitado, que se tornam lembranças especiais da viagem em lugares como Egito, Peru, África do Sul, entre outros”, finaliza.

Sobre o Programa Aventureiros

Criado em 2020, o Programa Aventureiros é apresentado por Franklin David – jornalista e ex-apresentador do TV Fama, Momento Fama e Tricotando, além de modelo e empresário – e Vitor Vianna – ex-professor de educação física, jornalista e turismólogo. O programa é transmitido na TV fechada, pelo canal Travel Box Brazil, e tem como objetivo mostrar o mundo aos telespectadores, sempre com episódios que tragam informações diferentes sobre cada lugar de uma forma alegre, divertida e descomplicada.

Sobre Franklin David

Natural de Botuporã (BA), no interior da Bahia, o apresentador de TV Franklin David deu início à sua carreira em São Paulo como modelo, sendo o primeiro rosto masculino da marca John John no Brasil, lugar esse que depois foi ocupado pelo astro americano Zac Efron.

Do mundo da moda, o jornalista passou a fazer parte do elenco de grandes programas da RedeTV!, como TV Fama, Manhã Maior, com quadro “Momento Fama”, e Tricotando. O modelo também já foi eleito o Homem Mais Sexy do país, em 2014. Atualmente, é apresentador do programa “Aventureiros” e sócio da agência de viagens Aventureiros, ao lado de Vitor Vianna. Além disso, o apresentador soma em suas redes sociais mais de 1 milhão de seguidores com seus conteúdos de viagens, moda e lifestyle.

Para conhecer mais acesse instagram.com/programaaventureiros

