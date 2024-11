André Valadão vai reunir milhares de pessoas no Dr Phillps center – Walt Disney Theater Em um circuito inédito, o presidente da Lagoinha Global, André Valadão, sua esposa Cassiane Valadão, André Fernandes e Marcelo Markes, se reúnem com várias Lagoinhas da América para noites inesquecíveis de avivamento e transformação. Com mais de 600 igrejas espalhadas pelo mundo, a Lagoinha Global vive neste tempo um transbordar de unidade e rendição na […]O post André Valadão vai reunir milhares de pessoas no Dr Phillps center – Walt Disney Theater apareceu primeiro em EGOBrazil.

