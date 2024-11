Ludmillah Anjos é indicada ao Prêmio Ubuntu Prestes a estrear na terceira temporada de “Encantado’s”, na qual vive a espevitada Cristal, Ludmillah Anjos não para. A atriz e cantora baiana, revelada na primeira edição do “The Voice Brasil”, acaba de ser indicada ao Prêmio Ubuntu de Cultura Negra na categoria “Revelação”. O evento será realizado no próximo dia 13 de novembro no rio de Janeiro, sob […]O post Ludmillah Anjos é indicada ao Prêmio Ubuntu apareceu primeiro em EGOBrazil.

Ludmillah Anjos é indicada ao Prêmio Ubuntu