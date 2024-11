Jão anuncia turnê especial de Natal Após o sucesso estrondoso da “SUPERTURNÊ”, que levou mais de 300 mil pessoas aos estádios pelo Brasil, Jão encerra 2024 como um dos maiores nomes do pop nacional, indicado nas principais premiações do mundo como Grammy Latino em duas categorias, MTV EMA Como agradecimento, ele preparou uma celebração com seus fãs: uma turnê natalina exclusiva, […]O post Jão anuncia turnê especial de Natal apareceu primeiro em EGOBrazil.

