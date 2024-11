Marcus Lehman Luciano Huck homenageia filho Benício em seu dia especial: “Meu parceiro”

Luciano Huck se emociona e presta uma linda homenagem ao filho Benício , que completa 17 anos

A família de Luciano Huck e Angélica está em clima de celebração! Neste domingo, 3, Benício, o filho do meio do casal, comemora seu 17º aniversário. O apresentador não deixou a data passar em branco e fez uma emocionante declaração em suas redes sociais, expressando seu amor e orgulho pelo jovem.

Em seu perfil no Instagram, Luciano postou um álbum repleto de fotos das aventuras que compartilharam ao longo dos anos, carinhosamente chamando o filho de “Bení”. As imagens retratam momentos emocionantes, como mergulhos em alto-mar, trilhas nas montanhas, banhos de rio e passeios de helicóptero.

Na legenda, Huck destacou a parceria especial que tem com Benício: “Hoje é o seu dia. Parabéns, Beni, pelos 17 anos! O tempo passa e os filhos só melhoram. Você é meu parceiro para qualquer aventura, desde as mais radicais até as conversas mais profundas.”

Ele ainda ressaltou as qualidades do filho: “Fiel aos seus valores, amigos e família, é alguém em quem se pode confiar a qualquer momento. Que privilégio é ser seu pai, Beni. Continue sendo quem você é, crescendo com a força do jiu-jitsu, a curiosidade que sempre te guiou, a sabedoria do estudo e o amor que você sabe dar e receber. Te amo muito.”

Nos comentários, Benício agradeceu o carinho do pai: “Obrigado, pai. Te amo demais”, escreveu o adolescente, que prefere manter um perfil discreto nas redes sociais. Além de Benício, Luciano e Angélica também são pais de Joaquim, de 19 anos, e Eva, de 12 anos.

