Tiago Ghidotti Multi Arena EP FM recebe estrelas da música em novembro com temporada de shows imperdível

Agenda de shows em novembro! A nova temporada na Multi Arena EP FM está de volta, tem início a partir do dia 9 de novembro na entrada das Águas do Shopping Parque Dom Pedro e contará com uma grade de shows que passam por grandes nomes da música nacional e da música internacional de 09 a 24 de novembro. Algumas das novidades desta edição são a parceria com a EP FM Campinas , rádio de entretenimento do Grupo EP, a volta aos palcos de Junior, que escolheu o Multi Arena para estrear sua “Solo Tour”, dia 9/11, além de atrações como Lagum (17/11), Biquini + Ira (10/11), e Revisiting Creedence (23/11). Os ingressos estão à venda em: https://multiarenacampinas.com.br/programacao/

Com capacidade para até 4.500 pessoas, a Multi Arena EP FM é um ambiente moderno, seguro e exclusivo, que atrai grande parte das pessoas para garantir um momento de lazer e criar memórias.

Confira a agenda completa:

Junior – 9 de novembro às 17h

Junior começa abrindo a temporada na Multi Arena EP FM no sábado, dia 9 de novembro e também dá início a sua primeira turnê solo. O novo show, além de celebrar a sua trajetória, revela que seu novo trabalho é voltado para pop e pop rock. A escolha da cidade para o primeiro show também não foi por acaso. Campinas é a cidade onde Junior nasceu e passou grande parte da vida. O show será dividido em cinco atos que contam da sua trajetória artística.

Garanta seu ingresso clicando aqui

Biquini + Ira – 10 de novembro às 17h

O encontro de grandes nomes do rock nacional, Biquini e Ira! promete agitar a Multi Arena EP FM em uma noite histórica para os amantes do rock brasileiro. Com décadas de sucessos que marcaram gerações, as duas bandas sobem ao palco unindo suas trajetórias em uma apresentação cheia de energia, nostalgia e grandes clássicos.

Formada em 1985, no Rio de Janeiro, Biquíni se tornou um ícone do rock brasileiro. Liderada por Bruno Gouveia, a banda conta com Miguel Flores, Alvaro Birita e Carlos Coelho. Atualmente, os músicos convidados Marcelo Magal e Walmer Carvalho também integram o grupo.

Já o Ira!, formado em 1981, é conhecido por clássicos do rock, como “Núcleo Base”, “Mudança de Comportamento”, “Envelheço na Cidade”, “Dias de Luta”, “Flores em Você” (tema de abertura da novela “O Outro”, da Rede Globo), entre muitos outros.

Garanta seu ingresso clicando aqu i

A temporada de shows tem início no dia 9 de novembro

Lagum – 17 de novembro às 17h

A banda Lagum promete uma noite inesquecível na Multi Arena EP FM, levando seu som vibrante e descontraído para o público em um show repleto de hits. Com um repertório que mistura pop, rock e reggae, o grupo mineiro vai contagiar a plateia com sucessos como “Deixa” e “Bem Melhor”, consolidando-se como um dos grandes nomes da nova geração da música brasileira.

Formada em 2014 em Belo Horizonte por Pedro Calais, Otavio Cardoso – Zani, Jorge Borges e Francisco Jardim. O grupo foi aos palcos do Brasil inteiro e mundo afora, marcando a primeira grande turnê do Lagum. Em 2021 foram indicados ao Grammy Latino com seu terceiro álbum.

Garanta já seu ingresso clicando aqui

Revisiting Creedence – 23 de novembro às 17h

A grande atração internacional da temporada será o Revisiting Creedence, que acontece no sábado, dia 23 de novembro. Mesmo com com nova formação, ainda possui membros do grupo original, com o objetivo de reviver grandes hits da banda original que promete ser uma noite de muita nostalgia e

Dan McGuinness e Kurt Griffey, ex-integrantes do Creedence Clearwater Revisited, chegam ao Brasil com a turnê Revisiting Creedence, com a atual formação da banda. Após anos ao lado de Stu Cook e Doug “Cosmo” Clifford, membros do primeiro núcleo do Creedence Clearwater Revisited, eles continuam o legado da banda, emocionando fãs com os grandes sucessos da banda.

Essa nova formação surgiu em 2021. O objetivo principal é celebrar o legado de uma das maiores bandas de todos os tempos, o Creedence Clearwater Revival.

Garanta já seu ingresso clicando aqui

Diogo Nogueira + Fundo de Quintal – 24 de novembro às 17h

Para fechar a temporada, a Multi Arena EP FM será palco de uma celebração especial do samba com Diogo Nogueira e o lendário grupo Fundo de Quintal, em uma noite que promete ser icônica para os amantes do gênero. Unindo gerações e estilos, o encontro entre o sambista e um dos maiores nomes do pagode traz à tona a essência da música brasileira, com clássicos que atravessam décadas.

Diogo Nogueira é um dos maiores nomes da nova geração do samba, sendo filho do icônico sambista João Nogueira. Desde o início de sua carreira, Diogo mostrou um talento natural, conquistando o público com sua voz marcante e carisma. Ao longo de sua trajetória, recebeu diversos prêmios, incluindo Grammys Latinos.

Com mais de 40 anos de carreira, o grupo Fundo de Quintal é um dos pilares do samba e do pagode no Brasil, sendo reconhecido como pioneiro no gênero e uma verdadeira instituição da música popular brasileira. Surgido na década de 1970, o grupo nasceu nas rodas de samba do Cacique de Ramos, no Rio de Janeiro.

Garanta já seu ingresso clicando aqui

Sobre o Grupo EP

O Grupo EP é formado por um conglomerado de empresas de comunicação fundado pela família Coutinho Nogueira em Campinas (SP) há 45 anos, com atuação nas regiões de Campinas, Ribeirão Preto, Central e Sul de Minas Gerais.

As empresas de mídia do Grupo EP incluem a EPTV, afiliada da Rede Globo, sites Globo (g1 e ge), acidade on, Tudo EP, rádios CBN, EP FM e Jovem Pan, OA Eventos, EP Painéis (Mídia OOH) e participação societária na Rede Bahia.

O conglomerado de mídia alcança mais de 12 milhões de telespectadores e representa 7,07% do consumo de todo o país (Fonte: Cobertura EPTV 2020 / IPC Maps 2020).

O post Multi Arena EP FM recebe estrelas da música em novembro com temporada de shows imperdível apareceu primeiro em EGOBrazil .