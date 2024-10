Marcus Lehman Xuxa Meneghel e Sasha Meneghel: a dupla fashion que roubou a cena no evento de gala

Xuxa Meneghel marcou presença em um jantar de gala ao lado de sua filha, Sasha Meneghel , na noite desta quarta-feira, 30, em São Paulo. O evento, organizado pelo Instituto Ayrton Senna , celebrou os 30 anos de legado do icônico piloto, falecido em 1994 em um acidente trágico durante o GP de San Marino.

A noite de homenagens contou com a presença de diversas celebridades, e Xuxa chegou acompanhada de Sasha , sua filha com o ator Luciano Szafir . Mãe e filha posaram juntas para os fotógrafos e chamaram a atenção ao exibirem looks combinados: ambas vestiam longos elegantes e pretos, com cortes semelhantes, diferenciando-se apenas pelo tecido.

Para finalizar o visual, Xuxa escolheu um bracelete como acessório, enquanto Sasha complementou o look com uma clutch dourada, realçando o glamour do evento.

Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

