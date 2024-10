Marcus Lehman Novo namorado de Gil do Vigor é estudante e “muso fitness”

O economista e ex-BBB assumiu o relacionamento com Heitor Aguiar por meio de publicações nas redes sociais Gil do Vigor , de 33 anos, deixou a vida de solteiro para trás e assumiu um namoro com Heitor Aguiar. O anúncio aconteceu por meio de uma publicação que o amado do ex-BBB fez no Instagram. Heitor compartilhou uma foto de casal e se declarou ao economista, que respondeu com um comentário apaixonado.

“Que seja o início de uma linda história”, disse Heitor na legenda da postagem. “Você é meu sol”, respondeu Gil, com diversos emojis de coração.

O novo escolhido de Gil do Vigor é natural de Goiânia, mas atualmente mora em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, onde estuda Odontologia na faculdade particular Unitri, Centro Universitário do Triângulo.

Discreto nas redes sociais, Heitor não costuma compartilhar muitos detalhes da vida pessoal na internet, mas acumula mais de 23 mil seguidores no Instagram. Gil curtiu quase todas as publicações que o amado fez na rede social ao longo desse ano e até deixou uma declaração em uma selfie que Heitor. “Meu amor lindo”, disse ele.

Entre as publicações de Heitor, o destaque são selfies, fotos sem camisa e várias postagens feitas na academia ou falando de treinos, o que mostra que o rapaz está focado na vida fitness.

Além dos famosos “biscoitos” e de posts mostrando a vida de estudante de Odontologia, Heitor também costuma mostrar a família nas redes sociais e a cachorrinha de estimação, da raça Yorkshire.

Heitor Aguiar, namorado de Gil do Vigor – Foto: Reprodução/Instagram

