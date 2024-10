Marcus Lehman Galvão Bueno homenageia Ayrton Senna: a eternidade de um herói nas pistas

O narrador e comentarista esportivo Galvão Bueno esteve presente em um jantar especial em homenagem aos 30 anos do legado de Ayrton Senna , realizado na noite de quarta-feira (30), em São Paulo. Acompanhado da esposa, Desirée Soares, Galvão, de 74 anos, prestigiou o evento organizado para celebrar a trajetória do lendário piloto, que faleceu tragicamente durante o GP de San Marino , em 1994, no auge de sua carreira na Fórmula 1.

O jantar de gala, realizado no Clube Monte Líbano, reuniu celebridades e admiradores de Senna, que marcou o esporte brasileiro e deixou uma forte herança dentro e fora das pistas. Ao chegar ao evento, Galvão conversou com a imprensa e compartilhou algumas de suas memórias com o amigo Senna . “Prefiro me lembrar dos grandes momentos, das grandes alegrias, vitórias e conquistas”, afirmou, com um tom nostálgico.

Questionado sobre uma lembrança específica, Galvão brincou: “Ah, se eu contar os momentos engraçados, são impublicáveis [risos]. As travessuras que ele fazia comigo, as que eu fazia com ele, mas o pior de todos era o [piloto] Gerhard Berger”, revelou, referindo-se ao amigo de Senna e também piloto de Fórmula 1.

Refletindo sobre o que faz de alguém um verdadeiro ídolo, Galvão foi enfático: “Temos alguns ídolos no esporte, mas temos dois heróis nacionais: Pelé e Ayrton Senna . Ídolo é alguém especial, que faz um país se apaixonar e nunca esquecer. Os heróis nunca morrem”, finalizou.

Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

O post Galvão Bueno homenageia Ayrton Senna: a eternidade de um herói nas pistas apareceu primeiro em EGOBrazil .