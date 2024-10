Maiara revela o prato saudável que conquistou seu coração pós-emagrecimento A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, sempre chama a atenção ao mostrar a sua nova silhueta. Ela emagreceu bastante nos últimos meses e está feliz com sua nova forma. Com isso, ela decidiu mostrar o que come em um almoço na sua rotina. Nesta segunda-feira, 28, a estrela exibiu o que comeu em uma […]O post Maiara revela o prato saudável que conquistou seu coração pós-emagrecimento apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Maiara revela o prato saudável que conquistou seu coração pós-emagrecimento