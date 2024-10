Chaline Grazik encanta entre as celebridades convidadas para o Baile do Helinho A mais influente do momento, Chaline Grazik, chamou atenção ao comparecer no Baile do Helinho 2024, acompanhada por seu marido, Maycon Douglas. Durante o evento, Chaline encontrou personalidades como Val Marchiori e Chiquinho Scarpa, e muitos dos convidados não resistiram e pediram que a famosa vidente compartilhasse previsões exclusivas.O post Chaline Grazik encanta entre as celebridades convidadas para o Baile do Helinho apareceu primeiro em EGOBrazil.

