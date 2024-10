Tiago Ghidotti Paula Ferreira, influenciadora e youtuber trans faz sua estreia no São Paulo Fashion Week

A influenciadora digital e youtuber Paula Ferreira , conhecida por seu conteúdo sobre empoderamento, moda e diversidade, fez sua estreia no São Paulo Fashion Week ( SPFW ), um dos eventos mais prestigiados da moda brasileira. Em sua primeira participação no evento, Paula Ferreira foi prestigiar a nova coleção da marca Isaac Silva , da estilista Isa Silva que abraça a inclusão e a pluralidade, levando sua mensagem de representatividade e autenticidade.

Paula Ferreira tem se tornado cada vez mais conhecida por usar suas plataformas para discutir temas como a aceitação da diversidade de gênero, o combate à transfobia e a importância da autoexpressão. Além de seu impacto como criadora de conteúdo, sua presença no SPFW simboliza mais uma conquista na sua trajetória, que sempre buscou romper barreiras e dar voz a questões sociais relevantes.

Durante o desfile, Paula Ferreira usou um look ousado e moderno, que reflete sua personalidade forte e inovadora. A influenciadora, que já acumula uma boa base estruturada e de respeito em suas redes sociais e no YouTube, compartilhou a emoção de estar no SPFW , agradecendo a todos que a apoiaram em sua jornada.

“Estar aqui hoje não é só uma realização pessoal, mas uma conquista parapessoss trans que na minha idade 52 anos sonham em ocupar espaços como este. A moda é uma forma de expressão, e todos merecemos fazer parte dessa narrativa”, disse Paula Ferreira em uma publicação em suas redes sociais logo após o desfile.

Com sua estreia no SPFW , Paula Ferreira reforça sua posição como uma voz importante e abrindo caminhos, mostrando que a moda pode, e deve, ser inclusiva e representativa de todas as identidades.

Foto: Acervo Pessoal

