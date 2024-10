Aos 43 anos, Sabrina Sato confirma nova gravidez, com o ator Nicolas Prattes Na manhã desta quarta-feira, conforme publicado pelo jornalista Leo Dias, que bateu um papo com a multiartista Sabrina Sato confirmou que está esperando seu segundo filho, fruto de seu relacionamento com o ator Nicolas Prattes. Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão à espera do primeiro filho juntos! Nossa equipe já havia recebido essa informação há […]O post Aos 43 anos, Sabrina Sato confirma nova gravidez, com o ator Nicolas Prattes apareceu primeiro em EGOBrazil.

