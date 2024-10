Tiago Ghidotti Gabriel Brito lança projeto audiovisual na Europa com mensagem de superação e esperança

O cantor e compositor Gabriel Brito, conhecido por suas mensagens de fé e resiliência no cenário gospel, acaba de lançar mais uma fase de seu projeto internacional, gravado em três países da Europa: França, Espanha e Inglaterra. A primeira música, “O Melhor Está Por Vir”, teve seu clipe filmado nas icônicas ruas de Paris, enquanto o segundo single, “Tu És a Paz”, foi gravado em uma atmosfera mais intimista em Barcelona.

Além disso, Gabriel também passou pela Inglaterra, onde capturou momentos para compor o visual de seu projeto. Cada locação foi cuidadosamente escolhida para refletir a profundidade de suas mensagens, trazendo uma combinação poderosa de superação e serenidade em meio às adversidades.

O Melhor Está Por Vir – Uma mensagem de esperança gravada em Paris

“O Melhor Está Por Vir”, lançado estrategicamente em setembro, durante a campanha do Setembro Amarelo, reforça a importância de conscientização sobre a prevenção ao suicídio e saúde mental. Gabriel, que já compartilhou publicamente suas experiências pessoais com momentos de luta e solidão, usa essa canção para transmitir uma mensagem de que, mesmo nos momentos mais difíceis, há esperança e que o melhor ainda está por vir. A composição, criada em parceria com Elias Inácio, é uma obra repleta de sensibilidade e fé.

O videoclipe da música, dirigido por Well Naves, foi filmado nas ruas de Paris e conta com a participação especial da atriz francesa Natassia Cabrié. As belas paisagens da Cidade Luz complementam a emoção da canção, criando um ambiente cinematográfico que captura a profundidade da jornada de superação pessoal retratada na música.

Tu És a Paz – Serenidade em meio à tempestade

O segundo single do projeto, “Tu És a Paz”, foi gravado em Barcelona e apresenta uma abordagem mais acústica e intimista. Gabriel revela que compôs a música em um momento de dificuldades pessoais, durante seu devocional, quando sentiu Deus falar diretamente ao seu coração sobre a importância da paz em meio às tempestades da vida. A canção é um convite para que todos busquem refúgio e descanso em Deus, sabendo que Ele está no controle, independentemente das circunstâncias.

A letra de “Tu És a Paz” transmite uma serenidade quase palpável, lembrando que, mesmo quando tudo ao redor parece caótico, é possível encontrar paz ao confiar em Deus. A música destaca a importância de manter a fé e de entregar nossas preocupações ao Senhor, acreditando que Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas.

Impacto global e novos horizontes

Gabriel Brito, que já é um dos nomes mais ouvidos do gospel com seu hit “Minha Calmaria”, segue expandindo sua carreira internacional com esse projeto europeu, que combina o melhor da música cristã com visuais de tirar o fôlego nas capitais mais icônicas do mundo. “Espero que essas canções toquem o coração de quem passa por dias difíceis. Elas foram escritas com o propósito de oferecer conforto, fé e a certeza de que Deus está sempre ao nosso lado”, compartilha o cantor.

Este novo trabalho reforça a trajetória de Gabriel como uma voz relevante na música gospel, consolidando sua presença não apenas no Brasil, mas também em outros países. A combinação de música inspiradora e videoclipes envolventes promete continuar tocando corações ao redor do mundo, mostrando que, com Deus, o melhor sempre está por vir.

