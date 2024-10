Tiago Ghidotti Fred Bruno marca presença no Futebol da Esperança, mas Cris quem rouba a cena

O ex-BBB Fred Bruno participou do Futebol da Esperança , realizado neste domingo (13) na Arena Corinthians, em São Paulo, em apoio à campanha Criança Esperança . O evento beneficente reuniu diversas celebridades e atletas em uma partida emocionante, mas foi o pequeno Cris , filho de Fred com a influenciadora Bianca Andrade , quem atraiu os holofotes.

Cris , de apenas 2 anos, mostrou toda sua alegria por estar dentro do campo ao lado do pai, arrancando sorrisos e flashes dos fotógrafos presentes. Vestido com uma camisa de futebol, o garoto encantou a todos com sua energia contagiante, enquanto acompanhava Fred nos bastidores do jogo.

O momento em família rendeu belas fotos e demonstrou a cumplicidade entre pai e filho, evidenciando a felicidade de Fred em compartilhar essa experiência especial com Cris .

Foto: Brazil News

O post Fred Bruno marca presença no Futebol da Esperança, mas Cris quem rouba a cena apareceu primeiro em EGOBrazil .