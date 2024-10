Tiago Ghidotti Morre o comediante Ary Toledo, aos 87 anos

O comediante Ary Toledo faleceu neste sábado (12), aos 87 anos. A informação foi confirmada pela redação. Ary já enfrentava problemas de saúde, tendo sido internado este ano devido a uma pneumonia. O humorista também utilizava cadeira de rodas. A causa do falecimento não foi divulgada.

O velório será aberto ao público e acontecerá em São Caetano do Sul, às 14h, com o sepultamento marcado para 19h.

Trajetória e Carreira de Ary Toledo

Nascido em Martinópolis, no interior de São Paulo, Ary Toledo foi criado na cidade de Ourinhos. Aos 22 anos, mudou-se para a capital paulista, onde iniciou sua trajetória como ator no Teatro de Arena.

Cinco anos depois, Ary se dedicou ao humor, tornando-se uma referência no cenário. Com um estilo satírico, ele passou a se apresentar em shows contando anedotas, e chegou a reunir mais de 30 mil piadas, que eram apresentadas em shows, discos, programas de TV e livros. Corinthiano, muitas das célebres frases atribuídas ao folclórico presidente do Corinthians, Vicente Matheus, foram criadas, adaptadas e popularizadas por Ary.

Durante o regime militar, em uma de suas apresentações, Ary satirizou a repressão com a frase: “Quem não tem cão, caça com gato, e quem não tem gato, caça com ato”, fazendo uma referência ao Ato Institucional V. Ele foi preso após a apresentação, mas logo liberado.

Amigos de nomes icônicos como Vinícius de Moraes e Elis Regina, Ary foi incentivado por eles a investir na comédia. Ao longo de sua carreira, consolidou-se como humorista, sendo reconhecido pelo vasto acervo de 65 mil piadas que acumulou.

O post Morre o comediante Ary Toledo, aos 87 anos apareceu primeiro em EGOBrazil .