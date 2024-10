Tiago Ghidotti Sorocaba surpreende esposa Biah Rodrigues em seu aniversário de 28 Anos

Hoje é um dia especial para Biah Rodrigues, que celebra seus 28 anos de vida. O cantor Sorocaba não deixou essa data passar em branco e preparou uma surpresa encantadora para sua esposa.

Na manhã do aniversário, Biah foi acordada com um delicioso bolo e bexigas coloridas, criando um clima festivo logo ao amanhecer. O momento foi repleto de amor e carinho, refletindo todo o afeto que Sorocaba sente por ela. Mas as surpresas não pararam por aí!

Com a ajuda de familiares, Sorocaba organizou um almoço intimista, reunindo os entes queridos para celebrar essa data tão significativa. A decoração foi especialmente pensada, com 28 orquídeas, simbolizando a idade de Biah, complementando o ambiente festivo. As fotos do evento mostram a família unida, posando com os quatro filhos: os gêmeos Angelina e Zion, além de Theo e Nanda, todos irradiando felicidade.

A celebração foi marcada por risadas, amor e momentos inesquecíveis, consolidando ainda mais a linda história de amor entre Sorocaba e Biah. Com certeza, este foi um aniversário que ficará na memória de todos os presentes!

Foto: Gabi Fernandes | CG Comunicação (divulgação)

