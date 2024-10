Tiago Ghidotti MC Daniel é presença confirmada no Wet’n Wild em Outubro

O Parque Aquático Wet’n Wild tem o prazer de anunciar a aguardada apresentação de MC Daniel, um dos nomes mais promissores da cena musical brasileira, no próximo dia 19 de outubro. O evento promete agitar os visitantes com muita música e diversão em um dos maiores parques aquáticos do país.

Um Fenômeno em Ascensão

MC Daniel vem conquistando o Brasil com seu talento único e carisma inconfundível. Desde o lançamento de suas primeiras músicas, ele rapidamente se destacou e hoje é considerado um fenômeno no mundo do funk e da música pop. Com milhões de seguidores nas redes sociais e sucessos que estouram nas plataformas de streaming, MC Daniel é um nome que todos querem ver de perto.

O portunidade Imperdível

A apresentação no Wet’n Wild será uma oportunidade imperdível para os fãs do artista. MC Daniel promete apresentar seus maiores sucessos, hits que dominam as paradas de sucesso, e uma performance contagiante que fará todos dançarem e cantarem juntos. O cenário perfeito para essa experiência será o ambiente vibrante e divertido do parque aquático, proporcionando um dia inesquecível para todos os presentes.

Ingressos e Informações

Os ingressos para apresentação de MC Daniel est arão à venda e p ode rão ser adquiridos pelo site oficial do Wet’n Wild ou nas bilheterias do parque. A recomendação é que os fãs garantam suas entradas o quanto antes, pois a expectativa é de casa cheia para esse evento especial.

Sobre MC Daniel

MC Daniel iniciou sua carreira no cenário musical brasileiro e rapidamente conquistou um grande público com suas músicas autênticas e performances energéticas. Seus maiores sucessos incluem “Revoada”, “Tubarão Te Amo”, “ Balmain ”, “Hino dos Mlks ” , “ Renasci das Cinzas” , “Invencível ” e “ Love Absurdo ” , que acumulam milhões de visualizações no YouTube e streams nas principais plataformas digitais. Com um estilo único que mescla funk, pop e outras influências musicais, MC Daniel continua a redefinir os limites da música urbana no Brasil.

Sobre o Wet’n Wild

Inaugurado no dia 10 de outubro de 1998, às margens da Rodovia dos Bandeirantes, no Km 72, o empreendimento está́ localizado no Distrito Turístico Serra Azul – a apenas 30 minutos de São Paulo e a 15 minutos de Campinas, com uma belíssima área total de 160 mil m², lago natural; mata nativa e capacidade para receber 12 mil pessoas por dia.

Conta com 9 milhões de litros de água tratada , reciclada e aquecidas nesta época do ano . Incluindo as águas quentinhas , entre 2 6 ºC e 28 ºC , e a estrutura coberta da Misteriosa Ilha do Cascão, dedicada aos pequenos , o Wet o ferece mais de 2 5 atrações para todas as idades e infraestrutura completa – lanchonetes, banheiros, vestiários, fraldário, área de descanso e estacionamento. Tudo isso para que os visitantes possam mergulhar na alegria e viver uma experiência incrível e inesquecível.

É importante ressaltar que durante o inverno o parque não garante o aquecimento da água nas atrações em caso de falta de energia elétrica ou eventuais problemas técnicos no sistema de aquecimento de água.

Serviço

Evento: MC Daniel no Wet

Data: 19 de outubro de 2024

Site: https://www.wetnwild.com.br/

Facebook: Wet´n Wild – São Paulo

Instagram: @wetnwildsp

TikTok: @wetnwildsp

