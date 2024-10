Tiago Ghidotti Sued Silva, Isadora Pompeo e Stella Laura lançam a canção “Meu Filho”

A nova canção “Meu Filho”, uma colaboração entre Sued Silva, Isadora Pompeo e Stella Laura , promete emocionar e impactar profundamente o cenário da música gospel. Com uma mensagem forte e edificante, a música foi composta pelas próprias artistas em um momento de comunhão espiritual e traz uma reflexão poderosa sobre a identidade como filhos de Deus.

A Inspiração por Trás de “Meu Filho”

Segundo Sued Silva, a canção surgiu em um momento especial de comunhão entre ela, Carol Tauber, Stella Laura e Isadora Pompeo. Enquanto conversavam sobre passagens da Bíblia, nasceu o desejo de criar uma canção que expressasse o Senhor nos chamando de filhos. “A intenção dessa canção é realmente trazer à memória que todas as nossas dores o Senhor levou sobre si, que nos fomos chamados de filhos e quem não há nenhuma condenação para quem está em Cristo” comenta Sued.

A letra de “Meu Filho” é uma convocação para que as pessoas redescubram seu valor e sua posição como filhos amados de Deus. A música busca abrir os olhos espirituais, permitindo que os ouvintes enxerguem como Deus os vê e se reconectem com o Seu amor. “Nosso objetivo foi trazer de volta o amor, fazer com que as pessoas entendam que elas foram chamadas de filhos”, complementa Sued.

A Força de Três Vozes Unidas

A união das vozes de Sued Silva, Isadora Pompeo e Stella Laura cria uma harmonia que transborda unção e emoção. Cada uma das cantoras traz seu estilo único e sua vivência espiritual, mas juntas formam um trio que eleva a mensagem de “Meu Filho” a um novo patamar.

Sued Silva, cuja voz é reconhecida pela força e sensibilidade, acrescenta ainda mais profundidade à mensagem, ajudando a criar uma atmosfera de intimidade e adoração.

Isadora Pompeo, um dos maiores nomes da música gospel contemporânea, traz toda sua paixão e energia para a canção, conhecida por tocar os corações com letras profundas e adoração intensa.

Stella Laura, com sua voz suave e alma adoradora, é conhecida por sua autenticidade e entrega em cada louvor.

Uma Canção de Cura e Renovação

“Meu Filho” é mais do que uma simples música — é um chamado à reflexão e à cura espiritual. A composição foi pensada para lembrar a todos que, independentemente das circunstâncias, eles são filhos amados de Deus e podem encontrar refúgio e consolo em Suas promessas. A mensagem de paternidade divina que permeia a canção visa despertar o amor, restaurar a visão e trazer a verdade de que somos chamados de filhos.

Com essa nova música, Sued, Isadora e Stella demonstram mais uma vez seu comprometimento em usar suas vozes para propagar o Reino de Deus e levar uma mensagem de fé, amor e esperança. “Meu Filho” já está disponível em todas as plataformas digitais e promete ser uma das grandes canções do ano no cenário gospel.

Artistas: Sued Silva, Isadora Pompeo e Stella Laura

Música: Meu Filho

Compositoras: Sued Silva, Isadora Pompeo, Stella Laura e Carol Tauber

