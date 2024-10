Tiago Ghidotti Tierry lança álbum autoral “10/10”, com faixas inéditas, em todas as plataformas digitais

O cantor e compositor Tierry , conhecido por sucessos que dominam as paradas do Brasil, anuncia o lançamento de “10/10”. Com 10 faixas inéditas e 100% autorais, o álbum estará disponível em todas as plataformas digitais e no Sua Música, a partir do dia 10 de outubro, às 22h10.

Produzido por Cássio Henrique, o projeto traz apenas áudios, apresentando a versatilidade de Tierry como cantor e compositor. A faixa destaque, “Dez de dez”, promete ser o novo hit do cantor, mantendo seu estilo inconfundível que mistura romantismo com letras irreverentes.

Confira a ordem das faixas de 10/10:

Dez de dez (Faixa Foco)

Cabeça branca 2

Não sabe beber, não bebe

Cibele

Eu não tava pronto pra te ver

Eu não vou buscar você

Carro do ovo

Tigrinho

O que é o amor

Beth

Preparem- se para mergulhar nas novas histórias e emoções que Tierry entrega em 10/10.

O post Tierry lança álbum autoral “10/10”, com faixas inéditas, em todas as plataformas digitais apareceu primeiro em EGOBrazil.