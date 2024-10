Tiago Ghidotti Terezinha Farag uma mulher de credibilidade

A história de Terezinha Farag é marcada pela força, coragem e a capacidade de transformar desafios em oportunidades. À frente da Technicare há 40 anos, ela construiu uma das maiores referências em equipamentos médicos no Brasil. Porém, seu legado vai além da empresa: ele reflete a trajetória de uma mulher que nunca aceitou limites e sempre encontrou formas de inovar em um setor tradicionalmente dominado por homens.

Aos 19 anos, Terezinha Farag deu seus primeiros passos no setor de ortopedia como balconista. Ao longo dos anos, conciliava trabalho e estudos em direito, sem imaginar que sua experiência inicial moldaria o futuro de uma das empresas mais importantes do país. “Eu sempre tive vontade de crescer, de conquistar meu espaço. O início foi desafiador, mas soube aproveitar cada oportunidade que apareceu,” relembra.

Foi após a perda precoce de seu marido que Terezinha Farag encontrou o verdadeiro ponto de virada em sua vida. “Com duas filhas pequenas para criar, eu não tinha escolha. Precisava seguir em frente. Foi um momento de muita dor, mas também de renovação,” confessa. Um ano e meio após a tragédia, ela se lançou ao desafio de fundar a Technicare, impulsionada por um conselho de um amigo e sua experiência no setor.

Desde então, Terezinha Farag construiu uma história de pioneirismo. “Trazer as primeiras placas de titânio para o Brasil foi um divisor de águas. Eu sabia que o país precisava de tecnologias melhores e mais seguras, e me dediquei a fazer isso acontecer,” comenta. Ela também foi responsável pela introdução do neuronavegador, uma tecnologia que mudou o cenário das cirurgias cerebrais no Brasil. “Nossa missão sempre foi levar o que há de mais inovador para os médicos e, consequentemente, para os pacientes,” explica.

O caminho, no entanto, nunca foi fácil. “Ser mulher em um ambiente dominado por homens exigiu muito de mim. Em muitos eventos, eu era a única mulher na sala, mas nunca deixei que isso me intimidasse,” conta. Com ética e trabalho árduo, Terezinha conquistou o respeito de fornecedores e médicos ao redor do mundo. Mesmo sem falar inglês, ela construiu parcerias internacionais e firmou a Technicare como uma das principais distribuidoras de equipamentos médicos no Brasil. “Sempre digo: me dê um não e eu me torno uma gigante. Não saber o idioma nunca f oi um obstáculo, minha determinação sempre foi maior,” reflete.

Hoje, o legado de Terezinha Farag é continuado por sua filha, Carla Farag, que, com sua visão moderna, assumiu um papel fundamental na expansão da empresa. “Eu cresci vendo minha mãe transformar obstáculos em oportunidades. Aprendi com ela que inovação e tradição podem andar lado a lado,” conta Carla, que implementou práticas de ESG e modernizou o modelo de negócios da Technicare. Com uma rede de 18 distribuidores espalhados pelo Brasil, a empresa agora alcança regiões antes inacessíveis, garantindo que a tecnologia chegue a todos os cantos do país.

“A Technicare não é apenas uma empresa, é o reflexo da nossa luta, da nossa dedicação. São 40 anos de trabalho intenso, e ainda temos muito a conquistar,” reflete Terezinha, que, mesmo após quatro décadas, mantém a mesma energia e determinação do início. “O que mais me orgulha é saber que esse legado continuará nas mãos da Carla, com os mesmos valores que sempre nortearam nosso trabalho.”

Com uma trajetória marcada por resiliência e inovação, Terezinha Farag celebra 40 anos de história com a Technicare, reafirmando sua posição como uma das grandes referências no setor de saúde no Brasil. Para o futuro, mãe e filha compartilham o desejo de continuar a expandir a empresa, sempre mantendo o compromisso com a qualidade e a inovação. “Se há algo que aprendi ao longo desses anos, é que o não não existe. Para cada obstáculo, há um caminho, e é esse caminho que sempre escolho seguir,” conclui Terezinha.

