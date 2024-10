Tiago Ghidotti A palavra do Dia da bispa Virgínia já alcançou mais de 300 milhões pessoas no YouTube

Ministra da Palavra de DEUS, Empresária, Cantora e Escritora Virgínia Arruda nasceu na cidade de Itarema – CE, em uma família com 6 filhos sendo Virgínia a mais velha. Filha de pescador aprendeu desce cedo literalmente a se virar e não passar fome.

Aos 7 anos quando sua mãe abandonou a família, Virgínia Arruda pescava pequenos peixes (cará) e os assava na brasa para alimentar os 5 irmãos mais novos.

Aos 8 anos foi adotada por uma família adventista, onde viveu até os 15 anos. Tempos difíceis onde Virgínia chegou a ser violentada 8 vezes por pessoas próximas ao seu convívio, neste período Virgínia Arruda se apegou a sua Fé em Deus, chegou a ler a bíblia 2 vezes, até que decidiu fugir da pequena cidade do interior e ir morar na capital Fortaleza – CE.

Em Fortaleza Virgínia procurou sua mãe biológica e tentou conviver junto durante algum tempo, porém a relação não durou muito tempo, foi quando conheceu o pai de seu primogênito aos 15 anos, filho este que aos 8 meses de idade foi retirado de seus braços pelo próprio pai da criança e também sua mãe (avó do menino) sob alegação de que Virgínia não seria capaz de criar a criança. Virgínia só voltou a ver seu filho após 8 anos, período este que Virgínia viveu tudo que um ser humano poderia viver de ruim nesta terra, revoltada com Deus conheceu as drogas, prostituição, morou na rua, pactos demoníacos, e por ai vai.

No ano de 2013 onde Virgínia já não tinha expectativa alguma de futuro, um dia trancou-se em seu apartamento e decidiu suicidar-se através de uma overdose de cocaína. Foi então que Deus literalmente resgatou Virgínia de sua morte e lhe deu uma segunda chance para pregar o Evangelho nos 4 cantos do mundo.

Hoje, Virgínia Arruda é reconhecida mundialmente pelo seu trabalho ministerial onde leva a Palavra de Deus no Brasil e em mais de 144 países (última contagem).

Empresária de sucesso atuando nas áreas de Semijóias, Gravadora, Editora, além do Ministério A Palavra do Dia que mensalmente alimenta + de 500 famílias com cestas básicas em diversas regiões do Brasil.

Vejamos a seguir alguns números impressionantes de Virgínia Arruda.

