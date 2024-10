A Fazenda 16: Raquel Brito é desclassificada do reality rural da Record TV A influenciadora digital Raquel Brito, que é irmã de Davi Brito, foi desclassificada de A Fazenda 16, da Record TV. Ela deixou o reality show nesta segunda-feira, 7, após passar quase 24 horas longe do confinamento para atendimento médico. A saída dela da competição foi anunciada pela emissora de TV em um comunicado à imprensa. […]O post A Fazenda 16: Raquel Brito é desclassificada do reality rural da Record TV apareceu primeiro em EGOBrazil.

