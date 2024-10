Artistas se unem em tributo “Its Is Marília Mendonça” promovido pelo Spotify em SP Neste sábado (5), o Allianz Parque, em São Paulo, será palco de um emocionante tributo Its Is Marília Mendonça, reunindo grandes nomes da música. Além de Luísa Sonza, que compartilhou sua profunda conexão com a artista, o evento contará com a presença de Luan Pereira, Marcos & Belutti, Tierry, Alok, Jão, Ludmilla, Murilo Huff, Péricles, […]O post Artistas se unem em tributo “Its Is Marília Mendonça” promovido pelo Spotify em SP apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Artistas se unem em tributo “Its Is Marília Mendonça” promovido pelo Spotify em SP