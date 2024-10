Tiago Ghidotti Revolucionando o Marketing Musical: Ranked Music Une Tecnologia, Inovação e expertise local

A indústria musical está cada vez mais competitiva, exigindo que gravadoras e distribuidores busquem mais eficiência, mantenham estruturas enxutas e criem estratégias digitais para impulsionar o crescimento sustentável.

Para trazer uma nova abordagem dentro deste cenário, a Ranked Music foi fundada em 2019 por Thiago Machado. Com mais de uma década de experiência em empresas globais de tecnologia como Spotify e Google, Machado lidera a empresa com a missão de elevar a conexão entre artistas e fãs, criando estratégias de promoção para a música de uma forma mais eficiente e inovadora por meio do uso de novas tecnologias e inteligência de dados.

Com poucos anos de operação, a empresa já desenvolveu e foi responsável por grandes projetos para artistas brasileiros e internacionais, como Anitta, Ludmilla, J Balvin, Will Smith e Alicia Keys.

O cenário musical atual é caracterizado por uma proliferação constante de lançamentos e a predominância de plataformas digitais. Nesse ambiente dinâmico, onde a competição é feroz e as oportunidades são passageiras, a importância de uma abordagem estratégica no marketing se torna ainda mais evidente. A Ranked Music nasceu para atender às necessidades específicas dessa indústria em transformação. Focada exclusivamente no marketing digital para a música, a empresa desenvolveu uma expertise ultra-especializada em entender o que realmente funciona no marketing musical com alcance global.

Para manter os olhares voltados para o que acontece dentro do âmbito global, a empresa conta com sede em Miami e presença em sete países diferentes, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Estados Unidos com escritórios em Nova York e Los Angeles e Espanha.

“Contamos na Ranked com uma equipe multicultural, mantemos a perspectiva e a estrutura global, mas levamos para cada cliente, nuances culturais e tendências locais, para garantir que cada campanha converse diretamente com a audiência ao redor do mundo, de forma individual”, explica Thiago.

Nos últimos cinco anos, a Ranked Music se consolidou como uma autoridade no setor, oferecendo soluções completas que incluem estratégia, execução e análise de dados de campanhas. Com uma base sólida de clientes na América Latina e nos Estados Unidos, a empresa colabora com grandes gravadoras, distribuidoras, selos independentes e empresas de gestão de artistas, oferecendo uma combinação única de experiência, inovação e precisão.

Em um mercado onde a visibilidade e a diferenciação são cruciais, a Ranked Music se destaca por sua capacidade de transformar dados em estratégias eficazes, criativas e inovadoras, ajudando artistas e gravadoras a navegar e prosperar no cenário musical digital. Atualmente, a empresa atende clientes de todo o mundo, no Brasil, atende nomes como: Altafonte, Ludmilla, SoundOn, Sony Music Brasil, Universal Music, United Masters e em solos internacionais, Warner Music, Sony Music, Universal Music, Rocnation, Capitol Records, Interscope, 5020, Virgin.

O destaque fica para a plataforma FanConnect 360, que permite uma comunicação personalizada e direta entre artistas e seus admiradores mais dedicados, os superfãs.

O FanConnect 360 é projetado para segmentar a comunicação 1:1 com os fãs, capturando informações valiosas que podem ser utilizadas de diversas maneiras. Esse modelo de gestão de fãs 2.0 não apenas melhora a interação entre artista e público, mas também oferece insights profundos sobre o comportamento e as preferências dos fãs, permitindo campanhas de marketing mais eficazes e personalizadas além de se estabelecer um canal de negócios importante para o artista.

O fã quer ser tratado como único, e não como mais um no meio de todos. A comunicação no formato One-on-One permite que o artista promova seu lançamento falando com o fã de forma direta e customizada, com alto grau de segmentação. Assim, o fã se sente parte do projeto, e cria-se uma experiência única para comunicar, vender shows, merchandising, vinil, diz Thiago Machado, fundador da Ranked Music.

Exemplo disso, está na estratégia utilizada pelo artista latino J Balvin na criação do canal de comunicação direta com seus fãs através de plataformas como o Whatsapp; em parceria com a empresa de telefonia Verizon, o artista utilizou sua apresentação durante o SuperBowl para divulgar seu número de telefone para interação com os fãs.

A estratégia ultrapassou barreiras e chegou até o Brasil, quando Balvin por indicação dos fãs, gravou um vídeo falando gírias que estavam em alta por aqui e enviou os fãs. A ação viralizou na internet, principalmente pela aproximação do cantor com coisas do cotidiano dos fãs, entre os memes, ele utilizou a expressão “Calma Calabreso” que estava em alta durante o BBB 24.

A Ranked também foi responsável pelos últimos dois anos de lançamentos da cantora Ludmilla, a empresa vem utilizando ferramentas para intensificar as estratégias de mídia e influenciadores. Neste período, a empresa foi responsável pela estratégia de lançamento e promoção digital de todos os lançamentos da cantora, incluindo o hit “Sintomas de Prazer”. No single “Maliciosa”, foi construída a estratégia para que influenciadores divulgassem a música no Tiktok, gerando mais de 140 mil criações.

Ainda este ano, a empresa lançará uma plataforma self-service de promoção digital para artistas e labels independentes.

