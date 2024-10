Tiago Ghidotti PK XD fecha parceria com SBT para nova temporada de “Caverna Encantada”

Colaboração entre a Afterverse, dona do PK XD e a emissora, traz uma experiência interativa inédita para os fãs do jogo e da novela

PK XD – um dos maiores jogos sociais para crianças já produzidos no Brasil, da Afterverse – anuncia uma nova parceria com o SBT para o lançamento da próxima temporada da novela “Caverna Encantada”. A colaboração busca criar uma experiência que resgata a magia das narrativas televisivas com aventuras digitais imersivas. Os fãs da novela e do game poderão comprar roupas, acessórios, personalizar personagem e muito mais, tudo relacionado à temática da novela. A nova temporada foi lançada oficialmente em 26 de setembro.

A parceria da Afterverse com o SBT marca mais um passo importante na trajetória da empresa, reforçando a importância das parcerias para proporcionar experiências dinâmicas aos usuários. Além de expandir o universo do jogo, essas colaborações oferecem novas formas de interação com personagens e histórias queridas pelo público, ampliando o alcance de ambas as marcas. Desde o lançamento, o game já tem mais de 1 bilhão de instalações e mais de 150 bilhões de minutos jogados.

“Na Afterverse, acreditamos que o futuro dos games está na colaboração, onde parcerias desbloqueiam infinitas possibilidades de diversão, crescimento e engajamento comunitário”, comenta Charles Barros, CEO e fundador da Afterverse. “A potência dessa parceria é unir canais trazendo um público mais jovem e digital para gerar interesse em uma mídia pouco utilizada por eles, que é a TV. A união do offline com o digital destrava novos públicos e abre oportunidades”, finaliza Charles.

Nos últimos anos, PKXD tem se destacado por parcerias estratégicas com marcas e propriedades intelectuais icônicas, como LOL Surprise, Hello Kitty, Miraculous Ladybug, Os Smurfs e Ursinhos Carinhosos. Essas colaborações têm ampliado as possibilidades do jogo, oferecendo conteúdo exclusivo e interativo que engaja jogadores ao redor do mundo. Os resultados das parcerias anteriores mostram o impacto positivo da estratégia.

Durante a colaboração com a série “Miraculous Ladybug Adventures”, os jogadores passaram mais de 350 milhões de minutos em mini-games exclusivos, e a parceria com Hello Kitty gerou mais de 150 milhões de visitas em duas semanas à experiência virtual no PKXD.

