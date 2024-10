Tiago Ghidotti Ana Castela volta a Portugal e fã-clube cria fila para garantir os ingressos esgotados

Depois do sucesso da sua primeira turnê, Ana Castela retorna a Portugal para encantar o público com mais três shows. Conhecida por sua mistura única de música e carisma, a artista promete noites memoráveis com um repertório cativante que inclui sucessos como “Pipoco”, “Nosso Quadro” e “Fronteira”. As apresentações estão agendadas para o Porto (Super Bock Arena) e Lisboa (MEO Arena) nos dias 03, 04 e 05, todas com ingressos esgotados! No Porto, ela se apresentará para 14 mil pessoas em dois dias, enquanto em Lisboa o público será de 20 mil.

Ana compartilhou sua empolgação ao anunciar sua segunda turnê na Europa e a responsabilidade de se apresentar no mesmo palco que já recebeu grandes nomes da música, como Marisa Monte, Jorge & Mateus, Djavan, Luan Pereira e Maiara e Maraisa, entre outros.

A artista ressaltou como essas experiências a inspiram e a motivam a continuar criando e se apresentando. “Estou muito feliz em retornar a Portugal. É uma sensação indescritível ver minhas músicas cruzando fronteiras e tocando diferentes corações. Minha primeira visita foi inesquecível, e tenho certeza de que esta será igualmente especial.”

Considerada uma das principais representantes do sertanejo contemporâneo, Ana Castela tem ditado tendências na indústria musical e se destacado como uma influenciadora nas redes sociais. Para ilustrar seu sucesso, ela acumula quase 9 bilhões de visualizações no YouTube, mais de 16 milhões de ouvintes no Spotify e foi recentemente indicada ao Grammy Latino, tudo isso em apenas três anos de carreira.

