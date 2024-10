Colaboração para EGOBrazil Filho de Marília Mendonça encanta ao realizar homenagem especial à cantora

Filho da cantora Marília Mendonça (1995-2021), o pequeno Leo , de 4 anos, encantou o público na tarde desta quarta-feira, 2, ao surgir em novo vídeo realizando uma homenagem à artista. O momento especial foi compartilhado por Ruth Moreira , avó materna do menino.

Por meio de seu Instagram oficial, dona Ruth contou que Leo estava preparando sua mala de viagem para assistir ao primeiro tributo à Marília, que ocorrerá em São Paulo no próximo sábado, 6. No registro, ela revelou que a cantora havia feito um coração com o nome do filho no item pessoal que a acompanhava.

Ao mostrar o desenho feito por Marília Mendonça , Ruth Moreira explicou que o neto faria um novo coração ao lado da arte da cantora. “ Essa mala, ela ganhou de um fã clube. Ela mostrou um vídeo onde faz um coraçãozinho escrito ‘Leo’ “, iniciou ela.

“ É com essa mala que ele vai viajar e quer também fazer uma homenagem. Ele vai fazer outro coraçãozinho e escrever ‘mãe’ “, completou dona Ruth, exibindo o momento em que o neto complementa o desenho de Marília.

“ O Leozinho preparou uma linda homenagem para a mamãe dele e está levando essa mala especial para assistir ao primeiro tributo dela em São Paulo. Ele desenhou um coração ao lado do que ela criou para ele. É muito amor, né gente? “, declarou a mãe da cantora na legenda da postagem.

Vale lembrar que Leo é fruto de um relacionamento de Marília Mendonça com o cantor sertanejo Murilo Huff . Após a morte da cantora, a guarda do pequeno passou a ser compartilhada entre o pai e a avó materna, dona Ruth Moreira.

