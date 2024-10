Tiago Ghidotti Caldas Country Festival realiza evento amanhã para revelar novidades da edição de 2024

Coletiva de imprensa do Caldas Country Festival trará detalhes sobre o evento, incluindo atrações musicais, clipe oficial e divisão do line-up por dia

A organização do Caldas Country Festival realiza amanhã (3) em Goiânia um evento especial com jornalistas e convidados. Na ocasião, serão reveladas todas as novidades da 17ª edição do festival, que acontecerá nos dias 15 e 16 de novembro, e que promete consolidar ainda mais o festival como um dos maiores eventos de música sertaneja do Brasil.

Entre os destaques da coletiva – mediada por Bárbara Birita, Caio Afiune, Jacques Vanier e Thaís Jubé, e com a presença de alguns dos artistas da edição deste ano -, será divulgado o clipe oficial do festival e a divisão do line-up por dia. Além disso, novas informações sobre a estrutura e os diferenciais desta edição serão apresentadas, além de detalhes das parcerias com a Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul, e com o Lagoa Eco Towers Resort, que será o hotel oficial.

Tendo lugar em um dos berços do sertanejo, no interior de Goiás, o Caldas Country Festival é um marco no calendário nacional de eventos musicais há mais de uma década. Os artistas que farão parte do evento neste ano são especialmente nomes fortes da música sertaneja brasileira, como Jorge & Mateus, Murilo Huff, Nattan, Edson & Hudson, Mari Fernandez, Guilherme e Santiago, entre outros nomes de grande destaque.

Organizado pela Diverti e EXP, o festival visa não apenas reavivar as memórias preciosas dos participantes, mas também criar novas e emocionantes experiências. Como parte do Circuito Sertanejo, o Caldas Country é a última etapa dos seis mais proeminentes eventos de música sertaneja do país.

Esta iniciativa é o resultado de uma colaboração entre a Together – uma unidade de negócios da Ambev dedicada a facilitar o mercado de grandes eventos, conectando pessoas, soluções e serviços – e a Diverti – uma empresa com mais de duas décadas de expertise na indústria do entretenimento -, que trabalham em conjunto para organizar cada etapa do Circuito.

O post Caldas Country Festival realiza evento amanhã para revelar novidades da edição de 2024 apareceu primeiro em EGOBrazil.